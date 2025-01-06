نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السجادة الحمراء تتوهج بحضور نجوم الجولدن جلوب 2025.. منافسة محتدمة ونجاحات سينمائية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تألقت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب الـ82، بحضور لافت للنجوم العالميين، مثل داكوتا فانينج، مونيكا باربارو، وماريو لوبيز، بجانب أسماء بارزة كإدوين لي جيبسون وآبي إليوت.

أقيم الحدث في أجواء مبهرة، وسط استعدادات دقيقة من قبل المنظمين لضمان عرض مباشر سلس عبر شبكة CBS ومنصة Paramount+ في الولايات المتحدة.

المنافسة على الجوائز هذا العام شهدت تركيزًا على خمسة أفلام رئيسية حصدت النصيب الأكبر من الترشيحات، أبرزها فيلم Emilia Perez الذي تصدر بـ10 ترشيحات، وفيلم The Brutalist بـ7 ترشيحات.

الحدث الذي بدأ ببرنامج تمهيدي شارك في تقديمه راشيل سميث ومارك مالكين، سلط الضوء على الأداء المتميز لعدد من الممثلين والمخرجين، مما يعكس التنوع والإبداع في السينما العالمية.

ترقب الجمهور في جميع أنحاء العالم يعكس أهمية هذا الحفل في تكريم الإبداع السينمائي، وفتح الباب أمام الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية لتحقيق حضور عالمي لافت.