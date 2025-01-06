نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتول الحداد تتصدر تريند جوجل بعد إعلان انفصالها عن زوجها مصطفى الغازولي وانضمامها لمسلسل رمضاني ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مفاجأة صادمة للجمهور، تصدرت الفنانة بتول الحداد تريند محركات البحث، وذلك بعد إعلانها عبر خاصية "ستورى" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، خبر انفصالها رسميًا عن زوجها مصطفى الغازولي.

وأوضحت بتول أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية، مكتفية بكتابة: "تم الانفصال رسميًا بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغازولي منذ فترة، متمنية له التوفيق في حياته المقبلة."

الخبر أحدث ضجة كبيرة بين متابعيها ومحبيها، حيث اعتبر البعض أن الإعلان المفاجئ جاء بعد مرور أكثر من ستة أشهر فقط على زواجهما، ما أثار تساؤلات حول الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، خصوصاً أنها اختارت عدم التطرق للتفاصيل.

انطلاقة جديدة في مشوارها الفني

رغم الأزمة الشخصية التي تمر بها، تعيش بتول الحداد فترة انتعاش فني كبير، إذ أعلنت انضمامها لطاقم مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2025 العمل يجمع نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية، على رأسهم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، بالإضافة إلى خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، وإيمان السيد.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة سينرجي، التي وعدت الجمهور بعمل استثنائي مليء بالإثارة والمفاجآت.

نجاحات سابقة

يُذكر أن آخر أعمال بتول الحداد كان مسلسل "برغم القانون"، الذي حققت من خلاله نجاحاً لافتاً وأشاد به الجمهور والنقاد على حد سواء. المسلسل ضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم إيمان العاصي، محمد القس، وليد فواز، ورحاب الجمل، وكان من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

بتول الحداد بين النجاح الفني والتحديات الشخصية

مع تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الأخبار الفنية، تعكس حياة بتول الحداد توازناً صعباً بين نجاحها الفني والتحديات الشخصية.