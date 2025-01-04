نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي بول يحصد جائزة مميزة.. ويكشف عن حلم 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب رودريجو دي بول، لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني في صفوف أتلتيكو مدريد، والذي اختارته الجماهير كأفضل لاعب في الفريق، خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، عن رغبته في التتويج مع الروخي بلانكوس.

دي بول يحصد جائزة مميزة.. ويكشف عن حلم 2025

وقال دي بول، اليوم الجمعة، عقب حصوله على الجائزة: "لدي حماس في العام الجديد، الذي بدأ على المستويين الرياضي والشخصي".

وواصل: "إنه عام ممتع للغاية بالنسبة لي أيضا، لأني حققت انتصارات مع منتخبي.. أتمنى إمكانية تحقيق اللقب المنشود هذا العام مع أتلتيكو، والذي أحلم به".

وأردف: "مستوى الفريق بأكمله كان مرتفعا للغاية، في الشهر الأخير. عادة لا تعد الجوائز الشخصية مهمة للغاية، لكنها تعتبر مهمة، لأن الجماهير هي التي تختار الفائز بها".

وتابع: "الجماهير قيمت الشهر الأخير، والأداء الذي أقدمه يجعلني اشعر بسعادة شديدة.. أدرك أنه ليس من السهل مواصلة هذه الوتيرة من الانتصارات، بتحقيق أتلتيكو 11 فوزا على التوالي.. الفريق يعمل على ذلك".

