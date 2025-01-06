نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرائد ضد الجبلين اليوم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مع نظيره الجبلين اليوم الاثنين الموافق 6 يناير الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "ببريدة" ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الرائد ضد الجبلين

وتنطلق صافرة بداية مباراة الرائد والجبلين عصر اليوم في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة والساعة 3:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 4:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الرائد والجبلين

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.