الرياضة

موعد مباراة الرائد ضد الجبلين اليوم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين

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أحمد جودة - القاهرة -  

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مع نظيره الجبلين اليوم الاثنين الموافق 6 يناير الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "ببريدة" ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الرائد ضد الجبلين

وتنطلق صافرة بداية مباراة الرائد والجبلين عصر اليوم في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة والساعة 3:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 4:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الرائد والجبلين

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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