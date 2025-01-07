العالم اليوم - أقرب مما تعتقد.. كشف موعد إصدار موسم "لعبة الحبار" الأخير

انتم الان تتابعون خبر أقرب مما تعتقد.. كشف موعد إصدار موسم "لعبة الحبار" الأخير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 09:25 مساءً - من المتوقع أن يتم عرض الموسم الثالث والأخير من مسلسل الإثارة الشهير على نتفليكس "Squid Game" (لعبة الحبار) خلال عام 2025.

وأعلن مؤلف المسلسل هوانغ دونغ هيوك عن موعد إصدار محتمل للموسم الثالث والأخير من المسلسل الشهير على نتفليكس، وفق ما نشرت صحيفة "إندبندنت".

وبعد 3 سنوات من ظهوره القياسي في عام 2021، تم في ديسمبر الماضي إصدار الموسم الثاني من المسلسل الكوري، الذي يتحدث عن مئات الأفراد الذين يعانون من ضائقة مالية يتنافسون في ألعاب مميتة للحصول على مبلغ من المال يغير حياتهم.

وسيرحب الإصدار الجديد بعودة لي جونغ جاي بدور سيونغ جي هون وهو اللاعب 456، الذي يسعى إلى التسلل إلى الألعاب وإنهائها مرة واحدة وإلى الأبد.

وبينما أثار الموسم الثاني إعجاب النقاد والمشاهدين بمجموعة الشخصيات والقصص الجديدة، كانت النهاية الغامضة مثيرة للانقسام، حيث تساءل البعض كيف يمكن أن تنتهي بهذه الطريقة.

وأقر هوانغ في مقابلة أجريت معه بأن نهاية الموسم الثاني كانت مثيرة لكن ذلك سيكون محور انتقال لمرحلة أخرى.

ورفض كشف أحداث الموسم الثالث، لكنه أكد أنه يتوقع عرضه في الصيف أو الخريف المقبل.

كما أوضح أنه كان يخطط في الأصل لكتابة قصة الموسم الثاني على مدى 8 إلى 9 حلقات، ولكنه تحدث عن ذلك قائلا: "بمجرد أن أنهيت القصة، وصلت إلى أكثر من 10 حلقات، وهو ما اعتقدت أنه طويل جدا بحيث لا يمكن احتواؤه في موسم واحد".

وأضاف: "لذا أردت أن تكون لدي نقطة مناسبة حيث يمكنني تقديم نهاية للموسم الثاني ثم الانتقال إلى الموسم الثالث".

وكشف أن الموسم الثالث سيستأنف مع جي هون "الذي لديه شعور كبير بالذنب وإحساس بالفشل يثقل كاهله".