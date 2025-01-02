 الصور الأولى من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي تحتفل المطربة مي فاروق بحفل زفافها اليوم على خطيبها الفنان محمد العمروسي ليكون أول حفل زفاف فني في 2025.وارت إقرأ المزيد

تحتفل المطربة مي فاروق بحفل زفافها اليوم، على خطيبها الفنان محمد العمروسي، ليكون أول حفل زفاف فني في 2025.

وارتدت المطربة مي فاروق فستانا أنيقا مطرزا باللؤلؤ ومزين بورود 3D، من تصميم أيمن لحموني.

وكانت قصة حب مي فاروق ومحمد العمروسي بدأت في حفل زفاف المخرجة بتول عرفة، عندما أهداها مروحة يدوية صغيرة لتلطيف حرارة الجو بذلك اليوم.

وحكى الفنان محمد العمروسي تفاصيل بداية قصة حبه وارتباطه بالفنانة مي فاروق، مشيرًا إلى أن ارتباطه بها جاء بمحض الصدفة، ووصف هذا اللقاء بـالصدفة الغريبة.

وقال محمد العمروسي خلال حديثه في بودكاست "ع الرايق" مع الإعلامي خالد عليش ومريهان عمرو عبر بودكاست المتحدة: "أنا مش عارف إيه اللي خلاني أتحلى بالجرأة وأكلمها.. هي شدتني جدًا، وكنت متردد لأني كنت خايف من الإحراج إذا بادرت بالكلام".