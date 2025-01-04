دوري نجوم العراق (12): الشرطة يواجه أربيل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة الثانية عشرة من دورينجوم العراق بكرة القدم، حيث يلعب الطلبة مع النجف الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والشرطة مع أربيل الساعة 16:00.

النتائج المسجلة في الجولة (12)

الزوراء × القوة الجوية 3-1

زاخو × الكرخ 2-0

نوروز × ديالى 2-1

الميناء × نفط ميسان 1-0

دهوك × نفط البصرة 1-0

الحدود × القاسم 2-4

الكهرباء × النفط 0-0

الكرمة × كربلاء 0-0