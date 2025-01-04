نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (12): الشرطة يواجه أربيل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة الثانية عشرة من دورينجوم العراق بكرة القدم، حيث يلعب الطلبة مع النجف الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والشرطة مع أربيل الساعة 16:00.
النتائج المسجلة في الجولة (12)
الزوراء × القوة الجوية 3-1
زاخو × الكرخ 2-0
نوروز × ديالى 2-1
الميناء × نفط ميسان 1-0
دهوك × نفط البصرة 1-0
الحدود × القاسم 2-4
الكهرباء × النفط 0-0
الكرمة × كربلاء 0-0