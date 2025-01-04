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أحمد جودة - القاهرة -

اعتذر البرازيلي فينيسيوس جونيور، عقب طرده خلال مواجهة فريقه ريال مدريد أمام فالنسيا، عقب اعتدائه دون كرة على حارس مرمى "الخفافيش" المقدوني ستول ديميتروفسكي.

أول تعليق لفينيسيوس بعد طرده أمام فالنسيا

في المقابل وجه فينيسيوس الشكر لزملائه على تحقيق "الريمونتادا" وقلب تأخر الفريق بهدف للفوز بهدفين بعد تسجيلهم لهدفين عبر لوكا مودريتش،وجود بيلينجهام رغم النقص العددي.

ونشر البرازيلي عبر حسابه الرسمي على شبكة "إكس": "اعتذار وشكر للفريق".

وتعرض فيني للطرد الثاني من الملاعب في مشواره الرياضي، وكلاهما أمام فالنسيا وعلى ملعب ميستايا.