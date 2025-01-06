نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. أبرز المحطات الفنية في حياة مها أبو عوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2022، تاركه حزنًا كبيرًا في قلوب محبيها وجمهورها، حيث كانت تعتبر من أهم وأبرز الفنانين في مصر والوطن العربي، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهورها حتى الآن رغم مرور العديد من السنوات على رحيلها، ويعرض لكم دوت الخليج الفني خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة مها أبو عوف.

مها ابو عوف

نبذة عن حياة مها أبو عوف

هي شقيقة الفنان عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة «الفور إم» في نهاية السبعينيات وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أبرز أعمالها الدرامية



ومن أبرز أعمالها الدرامية الحرير المخملي، فوق السحاب، نسر الصعيد، هربانة منها، لا تطفئ الشمس، إمبراطورية مين، خوات دنيا، الخواجة عبد القادر، الزناتي مجاهد، يوميات ونيس (ج7، 8)، سامحني يا زمن، وغيرها من الأعمال.



أبرز أعمالها السينمائية

وأبرز أعمالها السينمائية كازانوفا، سوء تفاهم، من ألف إلى باء، ليلة هنا وسرور، الحفلة، وبعد الطوفان، بابا، غش الزوجية، أمير البحار، زي النهاردة، وغيرهم من الأعمال.