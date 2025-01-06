أحمد بلال: غير مقتنع بخالد عبدالفتاح.. وتفاجأت بأداء بيراميدز أمام الترجي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يحتاج للتعاقد مع باك يمين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الشناوي لاعب مهم جدًا، ولكن أي لاعب في العالم في حالة عدم توفير بديل جيد له أداءه سيتراجع، ومصطفى شوبير يشارك على فترات متباعدة".

وتابع:" مستوى عضام الحضري كان متذبذب، ولكن مع تعاقد الأهلي مع نادر السيد، مستوى اللاعب تغير وأصبح الأفضل".

وواصل:" الأهلي يحتاج لصفقات في يناير، جناحين وباك يمين ومهاجم، وأنا غير مقتنع بخالد عبدالفتاح".

وأردف:" الأهلي والزمالك أكبر فريقين في الشرق الأوسط، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وتفاجئت بأداء بيراميدز أمام الترجي، والفريق (سرق) الفوز في نهاية اللقاء.