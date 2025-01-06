الدوري الفرنسي (16)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة:

لانس × تولوز 0-1

ستراسبورغ × أوكسير 3-1

أنجيه × ستاد بريست 2-0

مارسيليا × لوهافر 5-1

نيس × رين 3-2

موناكو × باريس سان جيرمان 2-4

سانت إيتيان × ستاد ريمس 3-1

ليل × نانت 1-1

ليون × مونبلييه 1-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (16)

1- باريس سان جيرمان: 40 نقطة

2- مارسيليا: 33 نقطة

3- موناكو: 30 نقطة

4- ليل: 28 نقطة

5- ليون: 28 نقطة