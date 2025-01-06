نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (16)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الأحد، مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة:
لانس × تولوز 0-1
ستراسبورغ × أوكسير 3-1
أنجيه × ستاد بريست 2-0
مارسيليا × لوهافر 5-1
نيس × رين 3-2
موناكو × باريس سان جيرمان 2-4
سانت إيتيان × ستاد ريمس 3-1
ليل × نانت 1-1
ليون × مونبلييه 1-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (16)
1- باريس سان جيرمان: 40 نقطة
2- مارسيليا: 33 نقطة
3- موناكو: 30 نقطة
4- ليل: 28 نقطة
5- ليون: 28 نقطة