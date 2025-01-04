أحمد المالكي يتعاون مع تامر حسني في ألبومه الجديد بأغنية من ألحان رامي جمال

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي عن تعاونه الجديد مع النجم تامر حسني في ألبومه القادم، حيث شارك المالكي بكتابة إحدى الأغاني التي تحمل توقيع الملحن رامي جمال، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام.

وأعرب المالكي عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون الذي يجمعه بتامر، قائلًا: "فاهمين بعض جدًا، وعشرة سنين ونجاحات كتير، وبتمناله دايمًا كل خير ونجاح حتى لو بأغاني مش بتاعتي. يارب على طول نكمل الطريق مع بعض".

وأضاف المالكي أن هذا العمل يحمل طابعًا مميزًا، ويتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا عند طرحه، خاصة مع الروح الفنية التي تجمع فريق العمل.

تاريخ حافل بالتعاون الناجح

لم تكن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها المالكي مع حسني، فقد سبق وتعاونا في العديد من الأغاني الناجحة التي تركت بصمة كبيرة في مشوار تامر الفني، ومنها:

"إرتاح"

"يا عيون"

"الله شاهد"

"لينا حياة بعدين"

"حلو المكان"

"نفس النهاية"

"خدنا مناعة"



تامر حسني وفيلم "ري ستارت" في عيد الفطر 2025

على صعيد آخر، يستعد تامر حسني لعرض فيلمه الجديد "ري ستارت" في موسم عيد الفطر القادم 2025. الفيلم ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية، ويدور في إطار من الإثارة والتشويق. يشارك تامر البطولة الفنانة هنا الزاهد، ليجتمعا مرة أخرى بعد نجاحهما في فيلم "بحبك".

كما يضم الفيلم كوكبة من النجوم، أبرزهم باسم سمرة، عصام السقا، ومحمد ثروت. العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويُتوقع أن يحظى بإقبال جماهيري كبير.

بهذا التعاون الجديد في الألبوم والفيلم المنتظر، يستمر تامر حسني في تقديم أعمال فنية متنوعة تجمع بين الموسيقى والسينما، مع فريق عمل مميز يعزز من نجاحاته الفنية المتواصلة.