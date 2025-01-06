"سحر الجولدن جلوب 2024: ليلة استثنائية وأفلام تتصدر المشهد"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب السنوي الـ82 تألقًا لافتًا، حيث أطل نجوم الفن وصناع السينما مثل كلارنس ماكلين، مات ريف، لورين ليفرانك، وليوني بينيش بإطلالات مبهرة.

الحفل الذي سيبث مباشرةً عبر شبكة CBS ومنصة Paramount+ في الساعات الأولى من صباح الإثنين، 6 يناير 2025، يحمل معه أجواء مميزة تخلد لحظات لا تُنسى.

تغطية مباشرة ومشاركة عالمية: سيشارك مشاهدو الحفل في جميع أنحاء العالم بفضل التغطية المباشرة من Entertainment Tonight وVariety، حيث يستضيف البرنامج المسبق للحفل راشيل سميث ومارك مالكين، وينطلق في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة عبر منصات متنوعة.

أفلام تتصدر الترشيحات: تميزت نسخة هذا العام بتنوع استثنائي في قائمة الترشيحات، حيث خطفت خمسة أفلام الأضواء بحصولها على النصيب الأكبر من الترشيحات:

1. Emilia Perez: تصدر بـ10 ترشيحات، من بينها:

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

أفضل مخرج (جاك أوديار).

أداء مبهر لكل من سيلينا جوميز وزوي سالدانا.

2. The Brutalist: حصد 7 ترشيحات، أبرزها:

أفضل فيلم درامي.

أداء قوي من أدريان برودي وفيليسيتي جونز.

3. Conclave: حصل على 6 ترشيحات:

أفضل مخرج (إدوارد بيرجر).

أداء بارز من رالف فاينز وإيزابيلا روسيليني.

4. Anora: تألق بخمس ترشيحات:

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

أداء استثنائي لـمايكي ماديسون.

5. The Substance: نافس بقوة مع خمس ترشيحات، من بينها:

أفضل مخرج (كورالي فارجات).

أداء لافت لـديمي مور ومارجريت كوالي.



لمسات أخيرة وتوقعات: مع اقتراب موعد الحفل، تتجه الأنظار إلى الأسماء المرشحة والأفلام المتنافسة، وسط أجواء من الترقب والاحتفاء بأبرز إنجازات السينما العالمية. ستكون هذه الليلة بمثابة شهادة على قوة وتأثير الفن السابع في سرد قصص استثنائية وإلهام المشاهدين حول العالم.