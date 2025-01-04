بايدن يخطر الكونجرس بصفقة أسلحة لإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 08:28 صباحاً - أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أمس الجمعة، نقلًا عن مصدرين أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أخطرت الكونجرس بصفقة أسلحة مُحتملة مع إسرائيل قيمتها 8 مليارات دولار، تشمل ذخائر لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية.

وذكر التقرير أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ، وتشمل قذائف مدفعية وصواريخ جو-جو للطائرات المقاتلة للدفاع ضد تهديدات مثل الطائرات المُسيرة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال أكسيوس نقلًا عن مسؤول أمريكي "أوضح الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها، بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات المتحالفة معها".

وذكر الموقع أن الحزمة تشمل أيضًا قنابل ورؤوسًا حربية صغيرة القطر.

فشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرًا على غزة، ومن المقرر أن يترك الرئيس جو بايدن منصبه في 20 يناير الجاري ليخلفه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.