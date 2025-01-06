سويلم يبحث مع ممثلى منظمة الفاو والسفارة الهولندية فى مصر موقف مشروع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 09:32 صباحاً - الدكتور سويلم : الإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر ، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة ومنظمة الفاو والجانب الهولندي لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع

- التنسيق بين مركز التدريب الإقليمى ومنظمة الفاو فى تدريب أعضاء الروابط والمنتفعين على تشغيل وصيانة أنظمة الرى والتعريف بالممارسات الزراعية المتطورة ، وتدريب المهندسين على متابعة شبكات الرى الحديث

- هذا المشروع الهام يتكامل مع إستراتيجية الوزارة للتحول للرى الحديث وتطوير المساقى وتشكيل روابط مستخدمى المياه وتوفير التدريب اللازم للمنتفعين

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السادة ممثلى منظمة الفاو في مصر والسفارة الهولندية فى مصر ، لبحث موقف عدد من مجالات التعاون بين الوزارة والفاو وهولندا فى مجال المياه ، وبحث موقف مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" والذى تنفذه وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الفاو بتمويل هولندى .

وأشاد الدكتور سويلم بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كشريك منفذ للمشروع ، وأيضا بدور الحكومة الهولندية التى تقوم بتمويل المشروع .

وأكد الدكتور سويلم على الإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للتصميم الموضوع وما تم التوافق عليه بوثيقة المشروع ، والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمنى المقرر ، وكذا استمرار التنسيق الفعال والمشترك بين أجهزة الوزارة ومنظمة الفاو والجانب الهولندي لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع .

كما أكد سيادته على استمرار التنسيق القائم بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة ومنظمة الفاو في تنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لأعضاء روابط مستخدمى المياه والمنتفعين لتدريبهم على تشغيل وصيانة أنظمة الرى الحديث وتعريفهم بالممارسات الزراعية المتطورة وتدريب المهندسين على متابعة شبكات الرى الحديث .

وأشار الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية وحدة المياه ودعم صغار المزارعين ، وهو الهدف الذى يتكامل مع إستراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة ، مع التوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة ، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على المساقى المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم بإستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقاً ، و رفع قدرات المزارعين وتوفير التدريب المناسب لهم على تشغيل وصيانة نظم الرى الحديث ، و زيادة التوعية بين المزارعين بفوائد الرى الحديث .

وأضاف سيادته أن التوسع في نظم الرى الحديث يحقق مستهدفات الوزارة فى مجال تحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين الأمن الغذائي و زيادة الانتاجية المحصولية والتي تنعكس على زيادة العائد المادى للمزارعين .