سفير مصر لدى لوكسمبورج يقدم أوراق اعتماده إلى ولى عهد الدوقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:27 مساءً - قدّم السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم فوق العادة لدى دوقية لوكسمبورج إلى ولى العهد والوصي على العرش الأمير جيوم، وذلك خلال مراسم أقيمت فى قصر الدوق الأكبر فى لوكسمبورج.

هذا، ونقل السفير أبو زيد خلال اللقاء الخاص الذي جمعه مع الأمير " جيوم" عقب تقديم أوراق الاعتماد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مستعرضاً العلاقات المتميزة التي تجمع مصر ولوكسمبورج، ومعرباً عن تطلعه للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما فى مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادى والخدمات المالية والطاقة المتجددة ودعم الشركات الناشئة والابتكار، فضلا عن تعزيز العلاقات الثقافية.

وقد حرص السفير المصري خلال اللقاء على استعراض التطورات التي تشهدها مصر على مسار عملية التحديث الشاملة على كافة الأصعدة، بما في ذلك الفرص الاستثمارية التي تزخر بها والحوافز التى تقدمها للمستثمرين، كما أشاد السفير المصرى بالمواقف المشرفة لدوقية لوكسمبورج فى دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحرص على استعراض مواقف مصر ورؤيتها تجاه الأوضاع الإقليمية وجهودها فى تسوية الأزمات المتفاقمة فى الشرق الأوسط.

ومن جانبه، رحب الأمير جيوم بالسفير أحمد أبو زيد، وطلب نقل تحياته للسيد رئيس الجمهورية، وترحيبه باستقبال سيادته فى زيارة خاصة للوكسمبورج. وقد حرص ولى عهد والوصي علي عرش لوكسمبورج علي تأكيد تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، مؤكداً متابعته للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وإعجابه بقدرة مصر علي الاستمرار فى مسارها الناجح نحو التطوير والتحديث رغم كافة التحديات المحيطة بها.