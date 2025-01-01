الاتحاد الأوروبي يؤكد جاهزيته لوقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا

حريق فـي مستودع نفطي لصد هجوم بمسيرات أوكرانية

بروكسل ـ موسكو ـ وكالات: أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لانتهاء عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وذلك ردًّا على الانتقادات المستمرة من رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.

وقالت متحدثة باسم المفوضية إن البنية الأساسية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتزويد وسط وشرق أوروبا بالغاز من مصادر غير روسية عبر مسارات بديلة.

وأضافت: «إن تأثير وقف العبور عبر أوكرانيا على أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي محدود.»

وستوقف أوكرانيا عبور الغاز الروسي عبر أراضيها مع بداية العام الجديد.

ويشار إلى أن عقد العبور الحالي بصدد الانتهاء، وكانت كييف قد أعلنت منذ فترة طويلة أنها لن تمدده.

ويمثل وقف العبور مشكلة خاصة لسلوفاكيا. وفي رسالة إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الأحد، كتب فيكو أن «القبول الضمني لقرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحادي بوقف عبور الغاز الروسي هو قرار خاطئ وغير عقلاني، وسيؤدي إلى زيادة التوترات واتخاذ تدابير متبادلة.» وبحسب رأيه، فإن انقطاع عبور الغاز سيضر بالاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا. ويوم الجمعة، هدد فيكو أوكرانيا بأن بلاده قد توقف إمدادات الكهرباء ردًّا على ذلك.

يأتي ذلك فيما تسبَّب هجوم بطائرة مسيَّرة أوكرانية في غرب روسيا بتسرب وقود وحريق في مستودع للنفط، وفق ما أفاد حاكم منطقة سمولينسك المتاخمة لأوكرانيا فاسيلي أنوخين.

وقال أنوخين إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية «أحبطت هجومًا بمسيَّرات أوكرانية» في منطقة يارتسيفو.

وأفاد على تلجرام الثلاثاء «سقط حطام إحدى المسيّرات على أرض مستودع نفط. ونتيجة لذلك، حدث تسرب للوقود واندلع حريق في الوقود ومواد التشحيم» مشيرًا إلى أنه لا يوجد «تهديد» للمباني السكنية في المنطقة.