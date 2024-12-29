انت الأن تتابع خبر ودّعي التجاعيد والبقع الداكنة.. وصفة سحرية لتفتيح البشرة وشد الوجه من أول مرة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى الكثير من النساء للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة خالية من التجاعيد وعلامات التقدم في العمر لذلك تلجأ بعضهن إلى مستحضرات التجميل التي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة ولكن الوصفات الطبيعية أثبتت فعاليتها في شد البشرة وتنعيمها بفضل مكوناتها الغنية بالعناصر المغذية والمرطبة وفي هذا المقال سنتعرف على أقوى وصفة لإزالة التجاعيد وشد الوجه بنتائج مذهلة من أول استخدام.

وصفة إزالة تجاعيد الوجه

المكونات الطبيعية مثل العسل والليمون وزيت الزيتون تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تسبب التجاعيد كما أنها تعمل على ترطيب البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة الجلد إلى جانب ذلك فإن المكونات الطبيعية آمنة تماما على البشرة وتناسب جميع أنواع الجلد حتى الحساس منها.

مكونات الوصفة السحرية لشد الوجه

لتحضير الوصفة تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج وملعقة صغيرة من زيت الزيتون وبياض بيضة واحدة يتم خلط جميع المكونات في وعاء حتى تتجانس وتصبح كريمية القوام يمكن إضافة القليل من الزبادي إذا كانت البشرة جافة للحصول على ترطيب إضافي.

طريقة تحضير الوصفة بخطوات سهلة

يتم تنظيف الوجه جيدا بالماء الدافئ والصابون ثم تجفيفه برفق باستخدام منشفة قطنية ناعمة بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الوجه باستخدام فرشاة أو أطراف الأصابع مع التركيز على المناطق التي تظهر فيها التجاعيد مثل الجبهة وحول العينين والفم يترك القناع على الوجه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماما ثم يغسل بالماء الفاتر للحصول على بشرة مشدودة ونضرة.

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