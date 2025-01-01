«بالانفوجراف».. حصاد إنجازات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال 5...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 03:32 مساءً - استعرضت هيئة الرعاية الصحية من خلال «انفوجراف» إنجازاتها خلال 5 سنوات من تطبيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، وذلك منذ إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، إشارة البدء لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيًا في يوليو 2019 من محافظة بورسعيد، وتشغيلها رسميًا في نوفمبر من نفس العام.

وأشار الانفوجراف إلى توسيع نطاق تطبيق المنظومة في السنوات الخمس لتشمل 6 محافظات، ففي فبراير 2021، تم إطلاق المنظومة في المحافظات الثلاثة «الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء» من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، وفي نوفمبر 2022، تم إطلاق المنظومة تجريبيًا في محافظتي أسوان والسويس، وفي مطلع ديسمبر 2024 وافقت رئاسة مجلس الوزراء على التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس، وبذلك اكتمل تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه الانفوجراف، إلى تسجيل أكثر من 6 مليون مواطن في المحافظات الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل، ليصبح للهيئة العامة للرعاية الصحية 328 منشأة صحية تابعة لها بالست محافظات، حتى الآن، فيما تم اعتماد 249 منشأة طبية بدرجات الاعتماد المختلفة، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQUA.

وأوضح الانفوجراف، تقديم أكثر من 20 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة بورسعيد، و 22 مليون بمحافظة الأقصر، فضلًا عن 13.5 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة الإسماعيلية، و2 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة جنوب سيناء رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة أسوان، إضافة إلى 1.8 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظة السويس، وذلك بإجمالي 60.5 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح الانفوجراف وتم تقديم أكثر من 35 مليون خدمة طب أسرة في منشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظات الست، وذلك كون وحدات طب الأسرة تقدم 80%من الخدمات التي يحتاجها المواطن، والأسرة هي وحدة الانتفاع تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة وليس الفرد، فيما تم إجراء أكثر من 660 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبلغت نسبة العمليات المتقدمة وذات المهارة منها 35٪.

وأضاف: تم إجراء أكثر من 3 مليون فحص طبي شامل للمستفيدين في المحافظات الست المشمولة بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك الفحوصات الطبية الروتينية والفحوصات التشخيصية اللازمة والتي تساهم في الكشف المبكر عن الأمراض، ويتم الفحص الطبي الشامل، بالمجان، وبشكل دوري لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الانفوجراف إلى تنفيذ أكثر من 30 ألف برنامج تدريبي لتأهيل وتدريب القوى البشرية بهيئة الرعاية الصحية وتعزيز مهاراتهم المهنية والتكنولوجية والبحثية، كونهم أثمن مورد لدى الهيئة، فيما تم إنشاء أكثر من 5 مليون ملف طبي موحد بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وفي مجال التحول الرقمي، لفت الانفوجراف إلى إصدار أكثر من 54 مليون وصفة طبية مميكنة ونجاح منظومة إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية، بينما تم ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل و 90% من المستشفيات، وتكويد أكثر من 4 مليون دواء ومستلزم طبي طبقاً للتكويد العالمي GS1، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، فضلًا عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لتطبيقات منظومة الغسيل الكلوي، منظومة مقدمي الخدمة الصحية، منظومة المعامل المتكاملة مع الملف الطبي الالكتروني الموحد، منظومة أرشفة صور الأشعة المتكاملة مع الملف الطبي الالكتروني الموحد، ولوحة مؤشرات الأداء dashboards.

وأشار الانفوجراف إلى أن متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل تجاوزت الـ 90%، فيما تم استحداث العديد من الآليات للوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين، إضافة إلى تدشين 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ بمعايير عالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استمرار الهيئة في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية والتوعوية بكافة المحافظات، باعتبار الهيئة هي ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة للمواطنين، وذلك وفقًا للتطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات، إلى أن تشمل التغطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدم خلال السنوات الماضية جهودًا كبيرة لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق التقدم في مختلف المجالات، معربًا عن ثقته التامة بأن فخامته سيواصل سعيه الحثيث نحو تحقيق طموحات الشعب المصري وتحقيق الاستقرار والازدهار.