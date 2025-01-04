الدوري التونسي (14): المتصدر في ضيافة نجم المتلوي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 08:52 صباحاً - تنطلق اليوم، السبت، منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم بثلاث مواجهات حيث يلعب الملعب التونسي مع اتحاد تطاوين الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والترجي الجرجيسي مع مستقبل سليمان بنفس التوقيت، وأيضاً بذات التوقيت يلعب نجم المتلوي مع الاتحاد المنستيري.

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد المنستيري: 29 نقطة

2- الإفريقي: 28 نقطة

3- الملعب التونسي: 27 نقطة

4- الترجي: 26 نقطة

5- الترجي الجرجيسي: 25 نقطة