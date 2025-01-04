كأس مصر: الإسماعيلي يستضيف طنطا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 08:52 صباحاً - تجري اليوم، السبت، أربع مباريات في دور الـ 32 من كأس مصر بكرة القدم، فيلعب الإسماعيلي مع طنطا الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وفي التوقيت نفسه يلعب البنك الأهلي مع بترول أسيوط، فيما يلعب الساعة 18:30 سموحة مع منتخب السويس، وسيراميكا مع لافيينا أف سي.

النتائج المسجلة في دور الـ 32

طلائع الجيش × الأولمبي 2-2 وبالترجيح 4-3

إنبي × حرس الحدود 1-0

فاركو × الترسانة 3-1

الجونة × القناة 2-0

زد أف سي × ديروط 3-1

بتروجيت × المقاولون العرب 0-0 وبالترجيح 3-4