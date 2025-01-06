فيلم Emilia Pérez يحقق 4 جوائز جولدن جلوب في دورتها الـ82

القاهرة - محمد ابراهيم - فاز الفيلم الإسباني Emilia Pérez في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ82، الذي أقيم مساء أمس في بيفرلي هيلز، بأربع جوائز من بينها أهم الجوائز في الدورة، ليكون واحدًا من أبرز الفائزين في هذه الدورة.

جوائز Emilia Pérez في حفل جولدن جلوب 2025:

حصد الفيلم 4 جوائز جولدن جلوب من أصل 10 ترشيحات حصل عليها، ليكون الفيلم الأكثر ترشيحًا في فئة "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي". الجوائز التي فاز بها هي:

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي. أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية. أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي: فازت بها الممثلة زوي سالدانا. أفضل أغنية أصلية: الأغنية El Mal التي قدمها كليمان دوكول، كاميل، وجاك أوديار.

تفاصيل الفيلم

Emilia Pérez هو فيلم كوميدي موسيقي مكسيكي فرنسي من تأليف وإخراج جاك أوديار، تم إنتاجه عام 2024، وشارك في بطولته زوي سالدانا، كارلا صوفيا جاسكون، سيلينا جوميز، وإدجار راميريز.

كما ساهمت المطربة الفرنسية كاميل بتقديم الأغاني الأصلية التي أضفت طابعًا مميزًا على الفيلم.

الترشيحات والفوز الأكبر

تم تصنيف Emilia Pérez كأحد أكبر المرشحين لجوائز جولدن جلوب لعام 2025، حيث حصل على 10 ترشيحات ليكون الفيلم الأكثر ترشحًا في فئة "أفضل فيلم كوميدي/موسيقي" في تاريخ الجولدن جلوب.

جاء بعده فيلم The Brutalist الذي حصل على 7 ترشيحات، تلاه فيلم Conclave بستة ترشيحات.

نتائج نيتفليكس في الجوائز

استطاعت Netflix أن تحصد إجمالي 36 ترشيحًا بين فئات السينما والتلفزيون، لتكون أكبر شركة موزعة للأعمال بين جميع الموزعين والشركات المشاركة في الجوائز.