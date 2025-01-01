العالم اليوم - البورصة السعودية ترتفع في أولى جلسات 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 03:25 مساءً - صعدت سوق الأسهم السعودية، الأربعاء، في أولى جلسات العام الجديد فيما ظلت معظم البورصات الأخرى في منطقة الخليج مغلقة.

وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.3 بالمئة إلى 12077 نقطة بدعم من صعود سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وسهم مصرف الإنماء 1.9 بالمئة. وفي عُمان صعد المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة ليصل إلى 4580 نقطة بعد ارتفاع سهم بنك مسقط 0.4 بالمئة. وأسواق الإمارات والكويت وقطر والبحرين ومصر في عطلة اليوم بمناسبة رأس السنة الميلادية.

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