انت الأن تتابع خبر وظائف شاغرة: شركة الولاء للتأمين التعاوني تعلن عن فتح باب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة ولاء للتأمين التعاوني تعلن عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها لحملة درجة البكالوريوس فأعلى،وذلك للعمل في مدينة الخبر،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة الولاء للتأمين التعاوني.

وظائف شركة الولاء للتأمين التعاوني

نستعرض لكم كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة الولاء للتأمين التعاوني وهي كالآتي:-

- مشرف الموافقة الطبية.

- مهندس بيانات أول.

- مسؤول الموافقة الطبية.

- مدير التحليلات والتسيير.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف شركة الولاء للتأمين التعاوني

- هندسة البيانات.

- هندسة الحاسب الآلي.

- علوم الحاسب الآلي.

- الرعاية الصحية.

- الطب.

- الصيدلية.

- العلوم الاكتوارية.

- الإقتصاد.

- الإحصاء.

- الرياضيات.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة الولاء للتأمين