انت الأن تتابع خبر لو عايزة وشك ينور.. بمكونات طبيعية تفتيح البشرة والجسم بكريم النشا والليمون لبياض مبهر للأماكن الداكنة.. جمالك هيعدي الحدود!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التصبغات والبقع الداكنة هي واحدة من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من النساء، حيث يسعى الجميع للحصول على بشرة مشرقة وخالية من العيوب، بدلًا من اللجوء إلى المنتجات الكيميائية، يمكن الاعتماد على وصفات طبيعية آمنة وفعّالة تمنح نتائج رائعة، في هذا المقال، نستعرض طريقتين مميزتين باستخدام النشا والكركم لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات.

وصفة النشا لتفتيح المناطق الداكنة

فوائد النشا

النشا من أفضل المكونات الطبيعية لتفتيح البشرة، حيث يساعد في إزالة التصبغات وجعل الجلد أكثر إشراقًا.

المكونات

بياض بيضة واحدة.

ربع كوب من نشا الذرة.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

اخلطي بياض البيض مع النشا وعصير الليمون حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي الخليط على المناطق الداكنة المراد تفتيحها.

اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

دلكي المنطقة بزيت اللوز الحلو لترطيبها.

نتائج ملحوظة

ستلاحظين الفرق من الاستخدام الأول، وللحصول على أفضل النتائج كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا.

وصفة الكركم لإشراقة طبيعية

فوائد الكركم

الكركم يساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

طريقة التحضير

امزجي المكونات حتى يتجانس الخليط.

ضعي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 25 دقيقة.

اغسلي المنطقة بالماء الفاتر وضعي كريمًا مرطبًا.

تكرار الوصفة

يمكنك استخدامها مرة أسبوعيًا للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

نصائح إضافية

التزمي بالوصفات الطبيعية للحصول على نتائج طويلة الأمد.

استخدمي مرطبًا بعد كل وصفة للحفاظ على نعومة وترطيب البشرة.

مع هذه الوصفات البسيطة والطبيعية