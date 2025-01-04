نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة حسن تتألق بفستان أسود في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضعت الفنانة هبة حسن لأحدث جلسة تصوير لها، احتفالًا برأس السنة 2025، وتألقت خلالها بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من قماش القطيفة، يتسم بوجود أكمام طويلة، ونسقت مع إطلالتها تسريحة شعر جديدة، ومكياجا بالألوان الترابية.

وأضافت هبة حسن في تصريحات صحفية لها أنها تنتظر بفارغ الصبر عرض مسلسل "حكيم باشا"، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، الذي سبق وتعاونت معه في مسلسلي دايما عامر بابا المجال، مضيفة:" فيا منه كتير أوي في طباعه في شخصيته في هدوئه في اللوكيشن وفي تعامله مع الناس، حقيقي في السنتين اللي اشتغلت معاه فيهم كنت مبسوطة جدًا لإنه مريح وهادي".

آخر أعمال هبة حسن

وكان آخر أعمال الفنانة هبة حسن الدرامية مشاركتها في مسلسل حد فاصل بحكاية "بنات السباعي"، وهي من تأليف محمد إبراهيم، إخراج تامر حمزة، بطولة ريم البارودي، بمشاركة عدد من النجوم منهم أحمد جمال سعيد، محمود حجازي، محمد التاجي، وآخرون من النجوم.