نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 6 يناير 2025 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر اليوم الإثنين 6 يناير 2025 طقسًا معتدلًا في أغلب الأنحاء خلال النهار، بينما يسود طقس بارد إلى شديد البرودة ليلًا، مع فرص لسقوط الأمطار في بعض المناطق.

كما حذرت من اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

الظواهر الجوية المتوقعة

الطقس العام: يسود طقس معتدل نهارًا في معظم أنحاء الجمهورية، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا وتصبح شديدة البرودة في أغلب الأنحاء.

كما يتوقع أن يصل الطقس إلى حد الصقيع في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء في الصباح الباكر.

الأمطار: تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وكذلك على مناطق شمال ووسط سيناء.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، بالإضافة إلى بعض المناطق المتفرقة من القاهرة الكبرى.

الرياح: تتوقع الأرصاد أن تنشط الرياح على معظم الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة في جنوب سيناء.

الملاحة البحرية: من المتوقع أن يشهد البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا، مع رياح تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

أما البحر المتوسط، فحالة الموج فيه معتدلة مع ارتفاع الموج بين 1.5 متر إلى 2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 20°C 11°C العاصمة الإدارية 19°C 10°C 6 أكتوبر 19°C 9°C بنهــــا 20°C 11°C دمنهور 19°C 10°C وادي النطرون 20°C 10°C كفر الشيخ 19°C 9°C المنصورة 19°C 9°C الزقازيق 20°C 11°C شبين الكوم 20°C 9°C طنطا 19°C 9°C دمياط 20°C 12°C بورسعيد 21°C 13°C الإسماعيلية 22°C 10°C السويس 22°C 11°C العريش 22°C 6°C رفح 21°C 5°C رأس سدر 21°C 9°C نخل 22°C 4°C كاترين 15°C 2°C الطور 21°C 11°C طابا 22°C 9°C شرم الشيخ 24°C 15°C الإسكندرية 20°C 14°C العلمين 19°C 11°C مطروح 18°C 10°C السلوم 17°C 9°C سيوة 19°C 10°C رأس غارب 25°C 12°C الغردقة 28°C 13°C سفاجا 28°C 13°C مرسى علم 28°C 14°C شلاتين 29°C 17°C حلايب 27°C 18°C أبورماد 28°C 17°C رأس حدربة 26°C 17°C الفيوم 21°C 9°C بني سويف 21°C 9°C المنيا 21°C 9°C أسيوط 22°C 8°C سوهاج 22°C 6°C قنا 22°C 9°C الأقصر 22°C 10°C أسوان 23°C 11°C الوادي الجديد 22°C 8°C أبوسمبل 23°C 11°C

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