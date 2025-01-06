الكونجرس الأمريكي يصدق اليوم على انتخاب ترامب رئيسا للبلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 09:32 صباحاً - قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن العاصفة الشتوية الضخمة التي تجتاح الولايات المتحدة لن تمنع الكونجرس من الاجتماع اليوم الاثنين، للتصديق رسميًا على انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للبلاد.

وأضاف "جونسون" في تصريحات متلفزة: "قانون إحصاء الأصوات الانتخابية يشترط إتمام ذلك في السادس من يناير، لذا، سواء كنا في عاصفة ثلجية أو لا، فسنكون في تلك القاعة لضمان إنجاز ذلك”.

وأوضح أنه يأمل أن يكون الحضور كاملًا رغم العاصفة وأنه شجع أعضاء الكونجرس على البقاء في المدينة.

وتوقعت هيئة الطقس الوطنية تساقط ثلوج كثيفة ورياح قوية من السهول الوسطى على عدة ولايات بالوسط والشرق. وجرى إصدار تحذيرات من سوء الأحوال