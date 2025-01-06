واشنطن تعتزم تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 09:32 صباحاً - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تُخطط لإعلان تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن الخطوة تأتي لتسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات، التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق.

ويؤكد القرار حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات واسعة النطاق على سوريا حتى يتضح الاتجاه الذي يتخذه قادتها الجدد، بقيادة مجموعة تصنفها الولايات المتحدة على أنها "منظمة إرهابية".

ودعا وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، إلى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

وشدد على أن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة جدًا مع دول المنطقة، وذلك خلال زيارته إلى قطر.

وأكد مسؤولون دوليون أنهم يقيمون الإطار الزمني الانتقالي في سوريا ويمكن البناء على القرار 2254، بينما شددت فرنسا على ضرورة ألا تقوم أي "قوة أجنبية" بإضعاف سوريا.

ويعتزم وزير الخارجية الأمربكي أنتوني بلينكن، عقد لقاء في روما، الخميس المقبل، مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع القيادة السورية الجديدة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية صدر خلال زيارة بلينكن لسول، بأن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي نظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية سوريين.

ولم تحدد الخارجية الأمريكية بشكل فوري الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء.