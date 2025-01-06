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السفير الإيراني: الكويت قادرة على تحقيق النجاحات

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 09:32 صباحاً - قال السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي، إن الشعب الكويتي، وبقية شعوب المنطقة، عاشوا أسبوعين مفعمين بالنشاط والحيوية، مما أضفى الفرح والسرور على أنفسهم، في سياق مسابقات بطولة كأس «خليجي زين 26»، التي ساهمت في حيوية القطاعات السياحية والاقتصادية.

وأضاف توتونجي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن الكويت أثبتت أنها قادرة، من خلال الدبلوماسية الرياضية، على تحقيق المزيد من النجاحات، لاسيما بوجود التفاعل الجماهيري المنقطع النظير، وأجواء الأخوة والتنافس الشريف بين المنتخبات.

ورفع السفير الإيراني «أسمى التهاني إلى سمو أمير الكويت والشعب الكويتي الشقيق، وجميع الجهات المنظمة لهذا الإنجاز المبهر، وإلى مزيد من العطاء».

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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