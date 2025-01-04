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أحمد جودة - القاهرة -

يعود دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، إلى المكان الذي شهد قيادته لمباراته الأولى لأتلتيكو مدريد كمدير فني، غدا السبت، وأبلغ لاعبيه بضرورة الحذر لتفادي أي مفاجآت في كأس ملك إسبانيا عندما يواجه فريق مربله.

سيميوني يُطالب لاعبيه بتوخي الحذر أمام مربله في كأس ملك إسبانيا

وكانت أول مباراة تولى فيها سيميوني تدريب أتلتيكو أمام مضيفه مربله في السابع من يناير 2012، ولكن الأهم لسيميوني هو مدى قدرة فريقه على الحفاظ على الزخم الذي بناه قبل العطلة القصيرة لعيد الميلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أتلتيكو أنهى العام الماضي بالفوز على مضيفه برشلونة 2 / 1، حيث كان هذا الانتصار هو الثاني عشر على التوالي للفريق في كافة المسابقات- وهو ما جعل الفريق يتصدر جدول الترتيب.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، سئل سيميوني عن أفضل لحظة للفريق هذا الموسم حتى الآن، وقال:"تطوروا، ولعبوا بشكل أفضل في بعض المباريات، وكانت هناك مباريات أخرى أكثر صعوبة. نحن بحاجة إلى مواصلة التحسن، واستعادة الطاقة التي فقدناها خلال هذه العطلة".

وأضاف: "بطولة الكأس تلوح في الأفق، ويجب علينا أن نواجه منافس غير من طريقة لعبه وتطور".

وأكد سيميوني أن الفريق يجب أن يكون منتبها أمام مربله من اجل الوصول لدور الـ16، ويبدو أن لديه تشكيل قوي متاح لخوض اللقاء.