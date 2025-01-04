دوري أبطال إفريقيا: أورلاندو يلاقي ستاد أبيدجان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 07:54 صباحاً - يلعب اليوم، السبت، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، فريقا أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا وستاد أبيدجان من ساحل العاج، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

أمس، ولحساب المجموعة ذاتها فاز شباب رياضي بلوزداد الجزائري على ضيفه الأهلي المصري بهدف دون مقابل.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- الأهلي: 7 نقاط

2- شباب بلوزداد: 6 نقاط

3- أورلاندو بيراتس: 5 نقاط

4- ستاد أبيدجان: نقطة واحدة