مدين يهنئ مي فاروق بحفل زفافها ويكشف عن أغنيتها الجديدة "باركوا باركوا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لحظة خاصة ومليئة بالعواطف، هنأ الملحن والموسيقي الشهير مدين شقيقته الفنانة مي فاروق بمناسبة حفل زفافها، مشيدًا بتلك اللحظة الفارقة في حياتها. عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، نشر مدين فيديو من حفل الزفاف الذي جمع مي فاروق بزوجها الفنان محمد العمروسي، وعلّق بكلمات مؤثرة تضمنت تهنئة حارة.

"ألف مبروك لأختي الفنانة مي فاروق وأخويا وحبيبي محمد العمروسي، ومبروك علينا أول أغاني الألبوم"، هكذا بدأ مدين رسالته التي استعرض فيها السعادة التي عاشها بهذه المناسبة السعيدة، وأضاف أيضًا خبرًا مثيرًا لمحبيه، حيث كشف أحدث أعماله الموسيقية بعنوان "باركوا باركوا" التي ستكون جزءًا من الألبوم المرتقب.

الأغنية الجديدة، التي كتب كلماتها الشاعر تامر حسين، حملت ألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام، وستصدر قريبًا عبر شركة مزيكا على جميع المنصات الرقمية. الخبر أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعي الفنانين، حيث أبدى الكثيرون حماسهم لسماع الأغنية الجديدة التي تُعد واحدة من أرقى الأعمال المنتظرة في الساحة الموسيقية.

تعتبر مي فاروق من أبرز الأصوات في الساحة الفنية العربية، ولها العديد من الأغاني التي نجحت في التأثير في الجمهور. أما محمد العمروسي، فقد برع في مجال التمثيل ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل أدواره المميزة. واحتفل الثنائي بزفافهما في أجواء مليئة بالفرح والحب، مما جعل هذا اليوم مناسبة لا تُنسى في عالم الفن.

أما مدين، فقد أضاف لمسة فنية جديدة للموسيقى العربية عبر أعماله التي تجمع بين الإبداع والتجديد، لتظل أعماله محط إعجاب الجميع.