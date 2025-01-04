نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى وإسلام صبري يفجران مفاجأة تعاون غير مسبوق مع مارفل الدولية لإنتاج أفلام سوبر هيرو ببصمة شرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في بداية عام 2025، أعلنت النجمة المصرية بشرى والموسيقار العالمي إسلام صبري عن مفاجأة من العيار الثقيل ستحدث تحولًا في صناعة السينما العربية، حيث كشفت عن تعاون مشترك بين شركتها الإنتاجية ومارفل الدولية لإنتاج سلسلة أفلام سوبر هيرو بطابع شرقي فريد، في خطوة هي الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي.

محمد رمضان في المقدمة

أعلنت بشرى أن النجم محمد رمضان تم ترشيحه ليكون أول الأبطال المشاركين في هذه السلسلة المرتقبة، حيث سيلعب دورًا رئيسيًا في أولى الأفلام المقرر إنتاجها. ولم تكشف بشرى عن المزيد من التفاصيل حول قصة الفيلم أو أسماء الشخصيات المشاركة، مكتفية بالإشارة إلى أن العمل سيركز على دمج الثقافة الشرقية مع عالم الأبطال الخارقين الذي تشتهر به مارفل.

تعاون مباشر بعيدًا عن الوسطاء

وأكدت بشرى أن الاتفاق تم بشكل مباشر بين شركتها ومارفل الدولية دون وجود وسطاء أو شركات توزيع من الوطن العربي، مشيرة إلى أن شركتها تمتلك الحقوق الكاملة لهذه الأفلام، مما يمنحها حرية أكبر في صياغة التفاصيل بما يتماشى مع الهوية الثقافية للمنطقة. وأضافت: "نحن حريصون على تقديم تجربة سينمائية مميزة تجسد الروح الشرقية بقالب عالمي".

إسلام صبري: بصمة موسيقية عالمية

من جانبه، أعرب الموسيقار إسلام صبري عن حماسه لهذا التعاون، مؤكدًا أن الموسيقى التصويرية للأفلام ستعكس مزيجًا فريدًا بين الإيقاعات الشرقية والطابع العالمي الذي اشتهرت به أعمال مارفل.

ويُعتبر صبري أحد أبرز الأسماء في عالم الموسيقى، حيث سبق له العمل في هوليوود على أفلام عالمية مثل "The Bourne Ultimatum"، "Joker"، و"The Mummy".

توقعات كبيرة وشغف جماهيري

ومن المتوقع أن يثير هذا التعاون ضجة كبيرة في الأوساط الفنية والجماهيرية، خاصة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لصناعة السينما في المنطقة.

يُذكر أن هذه السلسلة ستسعى لتقديم قصص أبطال خارقين تعكس القيم والموروثات الثقافية للمنطقة، ما يجعلها إضافة فريدة لعالم السينما العالمية.