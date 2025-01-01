انت الأن تتابع خبر شركة النهدي الطبية تعلن عن فتح باب التوظيف بها في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة النهدي الطبية عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها لحملة الثانوية العامة فأعلى،وذلك للعمل في عدد من مناطق المملكة،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة النهدي الطبية.

وظائف شركة النهدي الطبية

نعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة النهدي الطبية وهي كالآتي:-

- أخصائي تقنيات مختبرات.

- مسجل أمراض النساء والتوليد.

- مسجل طب العيون.

- مسجل جراحة العظام.

- مسجل طب الأطفال.

- أخصائي علاج طبيعي.

- مسجل الأشعة التشخيصية.

- فني تقنية الأشعة.

- أخصائي تقنية الأشعة.

- مشرف تمريض.

- فني تعقيم الأجهزة الطبية.

- مدير أول تحليلات بيانات الأعمال.

- أخصائي أول التغذية.

- مدير أول لحساب إدارة الدافعين.

- مدير قسم فئة الأم والطفل.

- مسجل طب أسنان الأطفال.

- مساعدو طب الأسنان.

- مدير فئة الأدوية الخاصة.

- مدير الفئة العالمية للعلامة التجارية الخاصة.

- مدير فئة القلب - الجهاز الهضمي - الجهاز التنفسي.

- ممرض.

- ممثل رعاية العملاء.

- أخصائي كشوف المرتبات.

- مدير أول للتطبيقات المالية.

- مدير أول فئة العناية الشخصية.

- مدير تحليلات بيانات الأعمال.

- مدير الشركة القانونية.

- أخصائي شؤون الموظفين.

- صيدلي.

- مدير إدارة التطوير العقاري.

- مدير محلل التخطيط المالي.

- أخصائي تقنيات الأشعة.

- مدير عمليات العيادة.

- طبيب عام.

- مسجل طب الأسرة.

- مسجل الطب الباطني.

- مسجل مختبر.

- فني تقنيات مختبر.

أماكن العمل في وظائف شركة النهدي الطبية

المدينة المنورة،مكة المكرمة،جدة،الدمام،الجبيل،نجران،حفر الباطن،العلا،تبوك،الخفجي،النماص،شرورة.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة النهدي الطبية