الأوقاف تعقد ندوات بقصور الثقافة على مستوى الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 03:32 مساءً - عقدت وزارة الأوقاف ندوات بقصور الثقافة على مستوى الجمهورية، في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي، وضمن جهودها لتحقيق مقاصد الشريعة وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد.

وتناول العلماء المشاركون في الندوات العديد من القضايا التي تشغل الشباب؛ ما يرسخ القيم النبيلة ومحاربة الأفكار الهدامة، وترسيخ قيم المواطنة والهوية المصرية.

كما استمع العلماء لتساؤلات الشباب ومناقشتهم لكل القضايا المجتمعية من منظور إسلامي منفتح على العصر، وفتح باب الحوار أمام الجميع، والرد على التساؤلات بالحجة والمنطق، من أجل التأسيس لمنهج الإسلام في الحوار البنَّاء.

أبدى جميع الحاضرين سعادتهم بتنظيم هذه اللقاءات التثقيفية التي تتم بالتعاون بين وزارة الأوقاف، وبين وزارة الثقافة؛ ما يؤكد ترابط مؤسسات الدولة ووحدة أهدافها في تناولها للقضايا المجتمعية، ومعالجة القضايا الفكرية.