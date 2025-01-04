"أغنية SAARI RAAT تحصد 3 ملايين مشاهدة على إنستجرام وتلقى إشادة واسعة من الجمهور"

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أحمد جودة - القاهرة -

حققت أغنية "SAARI RAAT" نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تجاوزت حاجز الثلاثة ملايين مشاهدة على إنستجرام، وسط تفاعل جماهيري واسع النطاق. وجاء هذا النجاح بعد مشاركة عدد كبير من المتابعين لمقاطع فيديو "ريلز" مستوحاة من الأغنية، مما زاد من انتشارها بشكل ملفت.

النجم Actor Jeet Rai Dutt، الذي كان له دور بارز في العمل، أعرب عن سعادته بهذا الإنجاز عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث نشر صورة احتفالية وعلق قائلاً: "شكراً لكم جميعًا على دعمكم، استمروا في صنع المزيد من مقاطع الريلز ومشاركتها! نحبكم جميعًا!".

كما لم ينسَ فريق العمل الإشادة بالجمهور الذي ساهم في رفع مكانة الأغنية، مختتمًا بعبارة "Chakkde Fatte".

الأغنية، التي تحمل طابعًا بنجابيًا احتفاليًا، استطاعت أن تترك بصمة خاصة بين عشاق الموسيقى، مستقطبة اهتمامًا واسعًا ليس فقط داخل الهند بل من مختلف أنحاء العالم. ويعود السبب الرئيسي لهذا النجاح إلى الجمع بين اللحن الجذاب، الكلمات المميزة، والأداء المفعم بالحيوية من قبل فريق العمل.

ردود الأفعال على الأغنية شملت تعليقات داعمة وأخرى مليئة بالإشادة بالإبداع الفني، حيث كتب أحد المتابعين: "الأغنية هي الأكثر تميزًا هذا الموسم"، بينما أضاف آخر: "الطاقة في الأغنية جعلتنا نرقص بلا توقف!".

هذا النجاح الكبير يُظهر مدى تأثير منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأعمال الفنية، حيث أصبحت "SAARI RAAT" واحدة من أكثر الأغاني تداولاً هذا الموسم.