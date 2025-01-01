انت الأن تتابع خبر سنانك هتلمع زي الألماظ.... وصفات طبيعية مدهشة لـ تبييض الأسنان بمكونات منزلية اقتصادية..ضحكتك هتنور من تاني!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبييض الأسنان من الأمور التي يبحث عنها العديد من الأشخاص، وهناك عدة وصفات طبيعية تساعد في تحقيق هذا الهدف باستخدام مكونات منزلية بسيطة وآمنة إليك بعض الوصفات التي يمكن أن تساهم في تبييض الأسنان بشكل فعال:

وصفة الكركم لتبييض الأسنان

المكونات

ملعقة من الكركم البودر + ملعقة من الماء.

طريقة التحضير:

امزج الكركم مع الماء حتى تحصل على معجون. استخدم فرشاة الأسنان لتفريش الأسنان لمدة لا تقل عن 4 دقائق.

اغسل الأسنان جيدًا بالماء للتخلص من المزيج.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم للحصول على نتائج سريعة.

زيت الزيتون لتبييض الأسنان

المكونات: زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

اغمس قطعة قطن في زيت الزيتون، ثم افرك بها الأسنان لمدة 5 دقائق.

بعد الانتهاء، اغسل أسنانك بمعجون الأسنان والماء.

يمكن تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

قشر الموز لتبييض الأسنان

المكونات:

قشر الموز.

طريقة التحضير:

افرك قشر الموز مباشرة على أسنانك لمدة 10 دقائق.

اشطف فمك بالماء بعد ذلك.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

قشر البرتقال لتبييض الأسنان

المكونات:

قشر البرتقال.

طريقة التحضير:

افرك قشر البرتقال على أسنانك لمدة 5 دقائق.

اشطف فمك جيدًا بالماء.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

وصفة الملح لتبييض الأسنان

المكونات: ملح + قليل من الماء.

طريقة التحضير: