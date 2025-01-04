نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال إفريقيا: الرجاء يستقبل صن داونز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 06:56 صباحاً - تجري اليوم، السبت، مباراتا الجولة الرابعة في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، حيث يلتقي الرجاء المغربي مع ماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب في المباراة الثانية الجيش الملكي المغربي مع مانيما أنيون من جمهورية الكونغو بنفس التوقيت.
ترتيب المجموعة الثانية
1- ماميلودي صن داونز: 5 نقاط
2- الجيش الملكي: 5 نقاط
3- مانيما أنيون: 3 نقاط
4- الرجاء: نقطة واحدة