كأس الجزائر: اتحاد بسكرة يلاقي شباب المشرية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الإثنين، مباراتان في ختام دور الـ 64 في مسابقة كأس الجزائر بكرة القدم، حيث يلتقي اتحاد بسكرة مع شباب المشرية الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتسبقها مباراة شباب سنجاس مع نادي بارادو الساعة 16:30.

النتائج المسجلة في دور الـ 32

نجم بن عكنون × مولودية الجزائر 0-3

شبيبة الساورة × اتحاد خنشلة 2-1

اتحاد البليدة × اتحاد سدراتة 0-0 وبالترجيح 0-1

شبيبة تيارت × النجم الرياضي ثنية العابد 4-0

ترجي قالمة × شبيبة القبائل 0-2

نادي تقرت × رائد بوقاعة 2-0

شباب عين تيموشنت × شباب أوراس باتنة 3-1

نجم بوعقال × شباب بني تامو 0-2

جيل حي الجبل × أولمبي واد الفضة 1-0

اتحاد الكرمة × أولمبي الشلف 2-1

اتحاد عنابة × شباب عين ياقوت 2-1

اتحاد بلعباس × شبيبة عزازقة 2-0

مولودية بجاية × جمعية الخروب 2-1

مولودية شباب العلمة × وفاق رياضي سطيف 0-2

ترجي مستغانم × وداد تيسمسيلت 1-1 وبالترجيح 5-4

شبيبة بجاية × اتحاد حاسي الرمل 2-1

رائد القبة × غالى معسكر 2-0

اتحاد الحراش × نصر حسين داي 1-0

نجم مقرة × مستقبل الرويسات 1-0

اتحاد النزلة × نجم القليعة 0-1

اتحاد الشاوية × وداد مستغانم 1-0

نصر الفجوج × مولودية البيض 0-1

مولودية بريكة × شباب جيجل 1-2

مستقبل سيدي عبد المومن × أمال العلمة 0-2

أولمبي أرزيو × مولودية أولاد سيدي الشيخ 2-1

اتحاد بشار الجديد × مولودية وهران 2-3

اتحاد تلمسان × اتحاد سطيف 1-3