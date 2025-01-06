نشكركم على متابعتكم خبر كأس الجزائر: اتحاد بسكرة يلاقي شباب المشرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الإثنين، مباراتان في ختام دور الـ 64 في مسابقة كأس الجزائر بكرة القدم، حيث يلتقي اتحاد بسكرة مع شباب المشرية الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتسبقها مباراة شباب سنجاس مع نادي بارادو الساعة 16:30.
النتائج المسجلة في دور الـ 32
نجم بن عكنون × مولودية الجزائر 0-3
شبيبة الساورة × اتحاد خنشلة 2-1
اتحاد البليدة × اتحاد سدراتة 0-0 وبالترجيح 0-1
شبيبة تيارت × النجم الرياضي ثنية العابد 4-0
ترجي قالمة × شبيبة القبائل 0-2
نادي تقرت × رائد بوقاعة 2-0
شباب عين تيموشنت × شباب أوراس باتنة 3-1
نجم بوعقال × شباب بني تامو 0-2
جيل حي الجبل × أولمبي واد الفضة 1-0
اتحاد الكرمة × أولمبي الشلف 2-1
اتحاد عنابة × شباب عين ياقوت 2-1
اتحاد بلعباس × شبيبة عزازقة 2-0
مولودية بجاية × جمعية الخروب 2-1
مولودية شباب العلمة × وفاق رياضي سطيف 0-2
ترجي مستغانم × وداد تيسمسيلت 1-1 وبالترجيح 5-4
شبيبة بجاية × اتحاد حاسي الرمل 2-1
رائد القبة × غالى معسكر 2-0
اتحاد الحراش × نصر حسين داي 1-0
نجم مقرة × مستقبل الرويسات 1-0
اتحاد النزلة × نجم القليعة 0-1
اتحاد الشاوية × وداد مستغانم 1-0
نصر الفجوج × مولودية البيض 0-1
مولودية بريكة × شباب جيجل 1-2
مستقبل سيدي عبد المومن × أمال العلمة 0-2
أولمبي أرزيو × مولودية أولاد سيدي الشيخ 2-1
اتحاد بشار الجديد × مولودية وهران 2-3
اتحاد تلمسان × اتحاد سطيف 1-3