شعري جاف وخشن.. كيف أختار الشامبو المناسب له؟!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 08:52 صباحاً - أسباب جفاف وخشونة الشعر

يعتبر الشعر الجاف والخشن من المشاكل الشائعة التي تواجه الكثير من الناس، وهو يحدث عندما يفقد الشعر الرطوبة الكافية، مما يجعله يبدو باهتًا وهشًا. هناك عدة أسباب تؤدي إلى جفاف الشعر، من بينها الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف الحرارية مثل المكواة والمجففات، والتعرض المستمر لأشعة الشمس دون حماية، وغسل الشعر بشكل متكرر باستخدام شامبوهات تحتوي على مواد كيميائية قاسية.

كيفية اختيار الشامبو المناسب للشعر الجاف والخشن

لضمان اختيار الشامبو المناسب للشعر الجاف والخشن، يجب الانتباه إلى عدة عوامل عند التسوق لشراء الشامبو، وتشمل:

البحث عن المكونات المرطبة

من الضروري اختيار شامبو يحتوي على مكونات تساعد في ترطيب الشعر واستعادة نعومته. بعض المكونات المفضلة تشمل:

زيت الأرغان

زبدة الشيا

زيت جوز الهند

الصبار (الألوة فيرا)

تجنب الكبريتات والسيليكونات

تعتبر الكبريتات من المواد التي يمكن أن تؤدي إلى جفاف الشعر بإزالة الزيوت الطبيعية منه، لذا من الأفضل البحث عن شامبو خالٍ من هذه المواد. أيضًا، يفضل تجنب الشامبوهات التي تحتوي على السيليكون، حيث أنها قد تؤدي إلى تراكم غير مرغوب في الشعر.

اختيار الشامبو المصمم لنوع الشعر

تحتوي الأسواق على العديد من الشامبوهات المصممة تحديدًا لعلاج مشاكل الشعر الجاف والخشن. من المهم قراءة الملصقات واختيار الشامبو المخصص لهذا النوع من الشعر لضمان الحصول على أفضل النتائج.

نصائح إضافية للعناية بالشعر الجاف والخشن

إلى جانب اختيار الشامبو المناسب، يمكن اتباع بعض النصائح للحفاظ على صحة الشعر وجعله أكثر نعومة ولمعانًا:

استخدام البلسم بانتظام بعد كل غسيل.

تطبيق ماسكات طبيعية لترطيب الشعر مرة واحدة في الأسبوع، مثل ماسك العسل وزيت الزيتون.

تجنب استخدام أدوات التصفيف الحرارية بشكل متكرر، ومحاولة تقليل عدد مرات غسل الشعر.

استخدام مشط ذو أسنان واسعة لتفادي تقصف الشعر عند التمشيط.

باتباع هذه الإرشادات واختيار الشامبو المناسب، يمكن تحسين مظهر الشعر الجاف والخشن واستعادة نعومته وصحته بشكل ملحوظ.