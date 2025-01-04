دوري أبطال إفريقيا: يانغ أفريكانز يستضيف مازيمبي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 06:56 صباحاً - يلتقي اليوم، السبت فريقا يانغ أفريكانز من تنزانيا ومازيمبي من جمهورية الكونغو، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، يلعب الهلال السوداني ومولودية الجزائر الجزائري غداً، الأحد، الساعة 22:00.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الهلال: 9 نقاط

2- مولودية الجزائر:4 نقاط

3- مازيمبي: نقطتان

4- يانغ أفريكانز: نقطة واحدة