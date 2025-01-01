انت الأن تتابع خبر قدم الآن: شركة عزام للمقاولات تعلن عن فتح باب التوظيف بها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة عزام عن طرح مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة بها في مختلف التخصصات لحملة جميع الشهادات،وذلك للعمل في مدينة مكة المكرمة،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة عزام للمقاولات.

وظائف شركة عزام للمقاولات

نعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة عزام للمقاولات وهي على النحو التالي:-

- مهندس نمذجة BIM.

- مهندس كهرباء.

- مهندس مدني موقع.

- مهندس مكتب فني.

- مهندس الكترونيات.

- فني الكترونيات.

- فني مدني.

- فني كهرباء.

- فني ميكانيكا.

الشروط والمتطلبات لشغل وظائف شركة عزام للمقاولات.

هناك بعض الشروط والمتطلبات المطلوبة لشغل وظائف شركة عزام للمقاولات وهي كالآتي:-

١- يجب اعتماد الهيئة السعودية لجميع المهندسين.

٢- التوظيف يكون بعد اجتياز المقابلة الشخصية مباشرة.

٣- الراتب يحدد في المقابلة الشخصية.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة عزام للمقاولات