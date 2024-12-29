مسقط ونزوى يتأهلان إلى المباراة النهائية لدوري الشباب لكرة اليد

تصوير ـ عمار المسافر :

تأهل ناديا مسقط ونزوى إلى المباراة النهائية لدوري الشباب لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏‏2025 والتي ستقام يوم بعد غد الأربعاء برعاية الشيخ علي بن عوض بن سعيد الرعود رئيس مجلس إدارة نادي صلالة في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وممثلي الأندية المشاركة في الدوري. وقد جاء تأهل نادي مسقط إلى المباراة النهائية بعد أن حقق الفوز على نادي السيب في مباراة الإياب بالدور النصف النهائي بنتيجة 27/‏‏21. وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نادي مسقط بنتيجة 38/‏‏16، فيما تأهل نادي نزوى بعد فوزه على نادي العروبة في لقاء الإياب بنتيجة 31/‏‏26، وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز نادي نزوى على نادي العروبة بنتيجة 35-25 وتسبق المباراة النهائية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستكون بين ناديي السيب والعروبة.

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