انت الأن تتابع خبر بإمكانيات خرافية.. مواصفات وسعر هاتف Oppo Find X6 Pro في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاتف Oppo Find X6 Pro.. يبحث العديد من المواطنين عن مواصفات وسعر هاتف Oppo Find X6 Pro أحدث هاتف في سلسلة Find X الرائدة من أوبو.

هاتف Oppo Find X6 Pro

ويشمل هاتف Oppo Find X6 Pro على مجموعة من المميزات المتطورة، الذي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي مع احتوائه على كاميرا مميزة.

مواصفات هاتف Oppo Find X6 Pro

- يدعم الهاتف خاصية الـ NFC والـ IR Blaster.

- يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

- يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس.

- متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي بظهر من الجلد / زجاج مع إطار من معدن الألمونيوم.

- الهاتف مقاوم لقطرات الماء والغبار بشهادة الـ IP68 حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

- الشاشة منحنية الأطراف بشكل الثقب في منتصف الشاشة.

- تأتي من نوع LTPO3 AMOLED.

- مساحة الشاشة 6.82 إنش بدقة الـ 1440×3168 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 510 بكسل لكل إنش.

- الهاتف يدعم معدل التحديث الـ 120Hz.

- يتميز الهاتف بوجود طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2.

- ويدعم الهاتف خاصية الـ Dolby Vision والـ HDR10+.

- سطوع عالي يصل الي 2500 شمعة مع دعم لأكثر من مليار لون.

- معالج الهاتف من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو.

- مع معالج رسومي من نوع Adreno 740 فهو نفس المعالج الموجود في هاتف Samsung S23 Ultra.

- تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4 داعمة للـ Auto-focus.

- تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية.

- تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر من نوع Sony IMX989 سنسور كبير 1 بوصة وهي الكاميرا الأساسية.

- الكاميرا الثانية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.6 تدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر من نوع Sony IMX890 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الذي يصل الي 120X.

- الكاميرا الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 بمستشعر من نوع Sony IMX980 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع.

- بالإضافة إلى فلاش مزدوج من نوع ليد فلاش.

- دعم الكاميرات إلى معايرة الألوان عن طريق Hasselblad لتحصل على صور بألوان أفضل.

- يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل «دولبي فيجن» بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة.

- يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و240 إطار في الثانية الواحدة.

- يدعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء.

- الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6e/7 كما يدعم الـ tri-band - Wi-Fi Direct.

- يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.3 مع خاصيتي الـ A2DP - LE - aptX HD.

- يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS - BDS - GALILEO - QZSS.

- يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة.

- يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

- يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب والجيروسكوب والبوصلة وحساسية الألوان.

- السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو.

- منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C كما يدعم خاصية الـ OTG.

- البطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

- يدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

- يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

- يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.

- يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة أوبو الـ ColorOS 13.1.

- يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأخضر زجاج وباللون البني جلد.

- إصدار الزجاج الأسود / الأخضر: يأتي بأبعاد 164.8×76.2×9.1 ملم مع وزن 218 جرام.

- إصدار الجلد البني: يأتي بأبعاد 164.8×76.3×9.5 ملم مع وزن 216 جرام.

- لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري.

إصدارات هاتف Oppo Find X6 Pro

- الإصدار الأول لهاتف Oppo Find X6 Pro يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5X.

- الإصدار الثاني لهاتف Oppo Find X6 Pro يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5X.

- الإصدار الثالث لهاتف Oppo Find X6 Pro يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5X.

سعر هاتف Oppo Find X6 Pro