انت الأن تتابع خبر بطولة بريزبين للتنس: أنس جابر تودع رفقة الإسبانية باولا بادوسا مسابقة الزوجي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غادرت اللاعبة التونسية أنس جابر رفقة شريكتها الاسبانية باولا بادوسا، مسابقة الزوجي لبطولة بريزبين الأسترالية للتنس ذات ال 500 نقطة إثر خسارتهما أمام الروسيتين ميرا اندريفا وديانا شنايدر بنتيجة صفر-2 (2-6 و3-6) في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء لحساب الدور ربع النهائي.

وكان الثنائي جابر وبادوسا تغلّب في الدور الماضي على كل من الصينية هانيو غيو والروسية أليكسندرا بانوفا بنتيجة 2-1 يوم الأحد الفارط. يُذكر أن أنس جابر، المصنفة 42 عالميا، ضمنت تأهلها إلى الدور ثمن النهائي لمنافسات الفردي في نفس البطولة بعد فوزها في الدور الأول على الصينية زهينغ ساي ساي، المصنفة 695 عالميا، بنتيجة 2-صفر ثم في الدور الثاني على الروسية ايكاترينا أليكساندروفا، المصنفة 28 عالميا، بنتيجة 2-صفر.

وستُلاقي أنس جابر في الدور ثمن النهائي الأرمينية الينا ايفانيسيان المصنفة 43 عالميا غدا الخميس.