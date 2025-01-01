للوقاية من أمراض القلب .. 6 أطعمة حمراء تناولها يوميًا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إذا كنت ترغب في تعزيز صحة قلبك وحمايته من الأمراض، فإن إدراج بعض الأطعمة الحمراء في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يكون خطوة فعّالة، إذ تحتوي هذه الأطعمة على عناصر غذائية مهمة تدعم صحة القلب.

الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر يعد من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، بفضل محتواه الغني بفيتامين C، فيتامين A، والألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

الطماطم

الطماطم مليئة بالليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على تقليل الكوليسترول الضار في الدم وتنظيم ضغط الدم. كما يتمتع الليكوبين بقدرة على محاربة الالتهابات التي تهدد صحة القلب والأوعية الدموية.

الرمان

يحتوي الرمان على مركبات مثل البونيكالاجين والبوليفينول، التي تساعد في تحسين تدفق الدم وتقليل اللويحات الدهنية في الشرايين، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الفراولة

الفراولة من الفواكه التي تقدم حماية كبيرة لصحة القلب، حيث تحتوي على الأنثوسيالين، وهو مركب مضاد للأكسدة يساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي وخفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

الكرز

تناول الكرز يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي تساهم في تنظيم ضغط الدم وتقليل الالتهابات.

البنجر

البنجر غني بالنترات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم وزيادة قدرة القلب على التحمل، وبالتالي تعزيز صحة القلب بشكل عام.

إضافة هذه الأطعمة الحمراء إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة قلبك ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.