مارسيل كولر: لم نلعب بالشكل المطلوب أمام بلوزداد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 01:54 صباحاً - علّق السويسري مارسيل كولر، مدرب فريق الأهلي المصري، على خسارة فريقه أمام شباب بلوزداد 0-1، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، وقال كولر في تصريحات بعد المباراة: الأهلي لم يخسر منذ فترة طويلة، المباراة بشكل عام كانت حادة جداً، والمنافس قدم مستويات جيدة رغم أن فرصهم محدودة.

وأضاف: الهدف الذي دخل مرمى الأهلي جاء في توقيت صعب، وكان يجب تجنبه، موقف الأهلي في المجموعة لن يتأثر كثيراً بالخسارة، وسوف أسعى بكل قوة للتأهل للدور التالي… الأهلي خاض المباراة بأسلوب مختلف عن اللقاء، الذي جمع الفريقين في القاهرة، وفقدنا الكرة كثيراً، ولم نؤد بالشكل الذي اعتدنا عليه.