تهوّر فينيسيوس يكلفه الغياب 4 مباريات

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 03:56 صباحاً - اعتدى البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد بالضرب على حارس فالنسيا بالضرب خلال مواجهة الفريقين، أمس الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة، ما كلفه الطرد المباشر (د 79).

ووفقاً لصحيفة (آس) الإسبانية، فإن فينيسيوس جونيور قد يتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات، موضحة أن الأمر يعتمد على صيغة التقرير الذي سيكتبه الحكم، فإذا صُنف تصرف فينيسيوس جونيور على إنه عدواني، فسيضطر إلى الغياب عن 4 لقاءات متتالية.

وأشارت الصحيفة إلى إنه في حال حدوث ذلك، فإن البرازيلي سيغيب عن مباراة الإثنين المقبل ضد مينيرا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، ثم مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الخميس ضد مايوركا، والنهائي حال تأهلهم، ومباراة دور الـ16 في الكأس حال وصولهم.

وسيتم ترحيل العقوبة إلى المباراتين التاليتين، إذا فشل ريال مدريد في اجتياز دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا ونصف نهائي السوبر.

أما إذا لم يتم تصنيف سلوك فينيسيوس على إنه عدواني، فإن الإيقاف سيتراوح بين مباراتين وثلاث مباريات.