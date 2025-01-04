ريال مدريد يحقق رقماً غائباً منذ 1999

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 04:54 صباحاً - لأول مرة منذ تشرين الثاني 1999، حين فاز على رايو فاليكانو 2-1، وبحسب شبكة (أوبتا) للإحصائيات، حقق ريال مدريد الفوز في مباراة بالدوري الإسباني رغم تعرضه لحالة طرد وتأخره في النتيجة.

وتعرض فينيسيوس جونيور للطرد المباشر (د 79) خلال الفوز على فالنسيا 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 في الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمّد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز الـ 19.